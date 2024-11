Vanessa explica por que salvou Flora após votar em peoa: 'Meio incoerente'

Em uma conversa com Gilsão durante a madrugada de A Fazenda 16 (Record), Vanessa explicou porque salvou Flora no Resta Um da décima roça. A ex-Casamento às Cegas havia votado na cantora minutos antes.

O que aconteceu

Vanessa explicou enquanto tirava sua maquiagem. "Qual foi meu raciocínio? Votei na Flora porque estava sentindo. Mas depois, como ela me pediu desculpas lá e tudo..."

Ela também disse que preferiu salvar Flora a Flor porque ela está no grupo deles. "E nós somos o grupo, falei: vou salvar quem tá no grupo primeiro."

Foi meio incoerente para alguns, mas é isso. Vanessa

Vanessa votou em Flora durante a roça, citando o desentendimento entre as duas pela manhã. Mesmo assim, ela a salvou durante o Resta Um.

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem deve escapar da 10ª roça e se tornar fazendeiro? Enquete encerrada Total de 44098 votos 45,21% Juninho 31,35% Yuri 23,44% Luana Votar de novo Total de 44098 votos

