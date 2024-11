Sonia Abrão comenta escalação de Beatriz Reis para BBB 25: 'É castigo'

Sonia Abrão, 61, criticou a escalação da ex-BBB Beatriz Reis, 24, para a cobertura do BBB 25.

O que aconteceu

A apresentadora comentou a notícia de que Bia do Brás apresentará os flashes do reality na TV Globo. "Socorro! Pelo amor de Deus!", exclamou. "Eu não sou obrigada a assistir", disse ela no A Tarde é Sua (RedeTV!) desta quarta-feira (27).

Sonia recordou a trajetória de Bia, mas expressou seu descontentamento com a escolha. "Boa sorte pra ela, a sorte sorriu pra ela. Uma menina batalhadora, ok, mas pra mim parou aí, eu não aguento", assumiu a jornalista.

Já pensou em mais três meses de Bia, gente? O Brasil não merece esse castigo. Sonia Abrão

Beatriz, que foi a 5ª colocada do BBB 24, celebrou o convite para estar nos bastidores da próxima edição. "Gente, eu tô no BBB 25. E eu aqui quietinha, segurando a emoção. É muita emoção, obrigada meu Deus", disse ela nos stories do Instagram.

A ex-vendedora do Brás se animou sobre começar o ano no auge após o sucesso desde o reality. "Vou iniciar 2025 no mesmo lugar em que minha vida foi mudada, com o fenômeno que é o Big Brother", afirmou ela em entrevista ao gshow.

Bia se juntará ao jornalista Thiago Oliveira na função. O apresentador do "É de Casa" (Globo) também apresentará as novidades do BBB 25 durante a programação da emissora.