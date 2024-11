'Senna traidor': como série mostra início de rivalidade com Prost na F1?

Conhecida entre os fãs da Fórmula 1, a rivalidade entre Ayrton Senna e o francês Alain Prost também ganha destaque na série "Senna", que será lançada pela Netflix na próxima sexta-feira (29).

'Não posso confiar em você'

Série mostra ruptura total entre pilotos no GP de Ímola, Itália, em 1989. Ayrton Senna, então companheiro de Alain Prost na McLaren, conquistou o primeiro de seus três títulos mundiais no ano anterior, superando o francês.

Briga entre pilotos aconteceu após quebra de acordo. Eles combinaram que quem terminasse a primeira curva na liderança não seria incomodado pelo concorrente até o fim da primeira volta. No entanto, Senna não respeitou combinado após uma relargada e ultrapassou Prost.

Produção mostra discussão entre Senna (Gabriel Leone) e Prost (Matt Mella). "As promessas dele não valem nada. Eu não vou aceitar esse tipo de favoritismo", diz o francês a Ron Dennis (Patrick Kennedy), comandante da McLaren, durante a briga. Brasileiro argumentou que trato não valia após relargada, o que irritou rival. "Caso isso continue, vou cair fora desta merda de equipe", rebateu francês.

Ayrton (Gabriel Leone) e Alain Prost (Matt Mella) em "Senna" Imagem: Alan Roskyn/Netflix

Série ficcional também mostra Ayrton Senna irritado com entrevista dada por Alain Prost. Brasileiro teria sido chamado de "traidor" pelo companheiro de equipe e lê publicação em revista. "Tenho certeza de que não posso confiar em você", afirmou o francês ao ser questionado pelo então namorado de Xuxa.

Porém, rivalidade não começou após quebra de acordo. Brasileiro e francês lidavam com desentendimentos desde 1988. Prost começou a desconfiar que a McLaren cedia motores melhores para o carro de Ayrton Senna, o que iniciou uma rivalidade entre eles na equipe, segundo Ernesto Rodrigues, autor da biografia: "Ayrton: o Herói Revelado".

Pilotos disputaram, ponto a ponto, mundiais de 1989 e 1990. No primeiro ano, Prost bateu no carro do brasileiro em Suzuka, no Japão, evitando uma ultrapassagem. Senna retornou para a pista e venceu a corrida, mas foi penalizado pela organização. Já no ano seguinte, foi a vez do brasileiro bater no francês ainda na primeira volta, tornando-se bicampeão mundial na Fórmula 1.

Em 1989, Prost conversou com um cronista inglês antes do GP de Suzuka. 'Hoje, não deixarei ele passar de jeito nenhum'. E não deixou mesmo. Ernesto Rodrigues

Ayrton Senna e Alain Prost conversam com o chefe, Ron Dennis, na temporada de 1988 Imagem: Reprodução

Série mostra relação diferente entre os pilotos após aposentadoria de Alain Prost. Produção tem conversa amistosa entre Senna e Prost antes do GP de Ímola em 1994 —corrida marcada pelo acidente que causou a morte do brasileiro. "As coisas, realmente, melhoraram entre eles", pontuou Ernesto Rodrigues.

Episódios de "Senna" serão lançados pela Netflix na sexta-feira (29). Em seis capítulos, produção detalha início do brasileiro no automobilismo e termina com a morte do piloto.