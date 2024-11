Selton Mello diz que 'adoraria ir' a concurso para eleger sósia: 'Peculiar'

Selton Mello, 51, brincou com a possibilidade de participar de um concurso organizado no Rio de Janeiro para eleger seu sósia.

O que aconteceu

Mello disse que gostaria de participar do concurso, mas que ficaria no terceiro lugar. "Olha só que evento peculiar. Eu adoraria poder ir somente pelo prazer de ficar em terceiro lugar", legendou o famoso em postagem no Instagram.

Nos comentários, anônimos e famosos reagiram com bom humor. Danton Mello, irmão do ator, colocou emojis de risadas. Alexandre Nero escreveu: "Eu me inscrevi". Um internauta entrou na brincadeira: "Acho que você teria chances, mas com certeza não ganharia". "Pelo amor de Deus você tem que ir e fingi que é apenas mais um sósia", disse outra.

Selton Mello repercutiu o concurso lançado pelo Estação Net, popular cinema do Rio de Janeiro. O espaço elaborou a competição para eleger o sósia do ator, em evento previsto para ocorrer em 1º de dezembro, às 15h, no próprio cinema.

Vale destacar que o prêmio para quem vencer a disputa é ter direito a cinco cortesias para qualquer filme em exibição no Estação Net.