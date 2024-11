Leão: 'Misturar religião com SBT é agressão à memória de Silvio Santos'

Do UOL, em São Paulo

O colunista Leão Lobo criticou a iniciativa do SBT em transmitir evento evangélico programado para a noite de Réveillon, em São Paulo, durante participação no Splash Show, do Canal UOL, nesta quarta-feira (27). Para o jornalista, a exibição do Vira Brasil 2025, festival de música gospel, é um desrespeito à imagem de Silvio Santos (1930-2024).

Me parece ser um desrespeito à imagem dele [Silvio Santos], porque ele não admitiria esse tipo de coisa.

Leão Lobo

O SBT se tornou conhecido por nunca aceitar exibir programação religiosa: em 2012, por exemplo, quando a Igreja Mundial sofria ataques sistemáticos e estava sendo expulsa da TV aberta pela IURD (Igreja Universal do Reino de Deus), a emissora chegou a receber oferta de R$ 200 milhões anuais para disponibilizar a sua grade nas madrugadas. Um ano antes, a Igreja Universal, ligada à Record, sua principal concorrente, também tentou comprar horário no SBT. Silvio recusou todas as ofertas.

Eram ofertas e mais ofertas, milionárias, para comprar horário na emissora. Ele nunca se rendeu a isso. E ele nunca fez apologia da própria religião dele, que era judeu. Então, isso foi o que mais aproximou o SBT de tanta gente. Descaracteriza a emissora dele. Acho que é uma coisa violenta contra ele, contra a imagem dele.

Leão Lobo

É uma celebração evangélica, gospel. Acho isso preocupante. Porque uma característica do SBT, do Silvio Santos, foi sempre manter o SBT distante de qualquer igreja. Daniel Castro, editor-chefe do Notícias da TV

Quem participará do evento

A Primeira Igreja Batista da Lagoinha em Alphaville (SP) é a responsável por organizar o "Vira Brasil 2025". A expectativa é para apresentação de cantores gospel e de conhecidos pregadores.

São eles: André Fernandes e Quezia Cadimo (os pastores da igreja), Alpha Music, Ana Nóbrega, Isaías Saad, Eli Soares, FHOP, Victor Hugo, Ronny Oliveira, Sued Silva, Banda Morada, Fernandinho, Richard Gordon, Camila Vieira e Paulo Vieira. O festival acontecerá no Allianz Parque e promete reunir mais de 40 mil pessoas.

