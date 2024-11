Fernando, Juninho e Luana estão na décima roça de A Fazenda 16

A décima roça de A Fazenda 16 (Record) está oficialmente definida. Com a vitória de Yuri na Prova do Fazendeiro, Juninho e Luana se juntaram na berlinda à Fernando, que havia sido vetado. O menos votado deixado o reality show na quinta-feira (28), a apenas 21 dias de sua final. Quem você quer que fique no jogo? Vote na enquete UOL.

Indicação do Fazendeiro

Guilherme iniciou a formação da roça indicando Juninho. As últimas semanas foram estressantes, passei do ponto, me excedi e também pedi desculpas."

Aqui é um jogo e eu tenho que defender minha verdade, meus posicionamentos e quem sou.

Guilherme continuou. "Juninho me enxerga como uma pessoa maquiavélica, que joga de forma suja em diversos momentos. Mesmo ele dizendo que foi brincadeira algumas coisas que já me disse, a visão que ele tem de mim não é legal, nunca fiz nada diretamente a ele."

A Fazenda 16: Gui na noite da décima roça Imagem: Reprodução/PlayPlus

Votação cara a cara

Com o Poder Laranja, Flor ficou imune não poderia receber votos na votação cara a cara

Flora votou em Luana;

Luana votou em Gilsão;

Juninho votou em Luana;

Fernando votou em Luana;

Yuri votou em Albert;

Albert votou em Luana;

Gilsão votou em Luana;

Sacha votou em Albert;

Flor votou em Gilsão;

Vanessa votou em Flora;

Sidney votou em Luana;

Com 6 votos, Luana foi a mais votada.

Puxada da Baia

Luana escolheu Fernando para ir para a roça no terceiro banquinho. O peão disse já esperar. "Já esperava, era meio óbvio. Criaram um perfil meio vilanesco pra mim. Estou me defendendo das agressões que eu sofro aqui dentro."

Resta Um

No Resta Um, Yuri sobrou e completou a roça. Ele também vetou Fernando de realizar a décima primeira Prova do Fazendeiro.

Prova do Fazendeiro

Na 11ª Prova do Fazendeiro, Yuri foi mais rápido que seus rivais e escapou da roça.

