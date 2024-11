Quem é quem em 'Tieta'? Relembre personagens da novela que será reprisada

"Tieta" (Globo), novela exibida originalmente em 1989, ganhará uma nova reprise no Vale a Pena Ver de Novo a partir da próxima segunda-feira (2). A seguir relembre quem são os personagens da trama:

Quem é quem

Tieta (Claudia Ohana/Betty Faria) - Protagonista muito sensual, bonita e passional. Foi expulsa de Santana do Agreste aos 18 anos, quando era mais 'cabritinha', solta, desbocada e, principalmente, como adolescente que era, mais rebelde. Volta 20 anos depois com o firme propósito de se vingar de toda a hipocrisia da cidade.

Perpétua (Joana Fomm) - Grande vilã da história, é irmã mais velha de Tieta, a quem odeia e a quem denunciou ao pai no passado, provocando sua expulsão da cidade. No entanto, é capaz de bajulá-la ao saber que ela é rica como ninguém. Comete todos os pecados capitais, usando a defesa da família como argumento. Está sempre arquitetando planos destinados a tirar vantagens dos parentes.

Perpétua (Joana Fomm) em 'Tieta' Imagem: Bazilio Calazans/Globo

Ricardo (Cássio Gabus Mendes) - Filho de Perpétua e sobrinho de Tieta, é seminarista. Queria poder gozar uma juventude tranquila e feliz mas, como foi prometido aos céus, faz o possível para não frustrar a mãe. Por conta disso, tem medo do sexo, e das mulheres. Em determinado momento da trama, seduzido pela tia, dá uma guinada na vida, deixando vir à tona o grande amante que é.

Ricardo (Cássio Gabus Mendes) e Tieta (Betty Faria) em 'Tieta' Imagem: Divulgação/Globo

Zé Esteves (Sebastião Vasconcellos) - Pai de Tieta e Perpétua. Velho dono de cabras e propriedades, mas que, graças ao dinheiro que a filha vem lhe mandando há anos, sonha em voltar ao que era. Expulsou Tieta de casa, quando descobriu que, aos 18 anos, ela já vivia "como o diabo gosta". Mas depois a perdoou, à custa de muito dinheiro. Orgulha-se de ser ainda muito homem e, como prova, pede o testemunho da sua segunda mulher, Tonha.

Zé Esteves (Sebastião Vasconcellos) em 'Tieta' Imagem: Bazilio Calazans/Globo

Tonha (Yoná Magalhães) - A segunda mulher de Zé Esteves, com quem teve somente uma filha, Elisa. Pouco mais velha do que Tieta, sua única amiga. Nas raríssimas vezes que é escutada, demonstra bom senso e bondade.

Tonha (Yoná Magalhães) em 'Tieta' Imagem: Bazilio Calazans/Globo

Timóteo (Paulo Betti) - Marido de Elisa, dono de uma loja de tecidos que herdou do pai. Como a mulher, é vagamente infeliz. Nostálgico da boemia, a qual renunciou com o casamento, manteve um único vínculo com essa: continua sendo um dos quatro Cavaleiros do Apocalipse, que se reúnem no Bar do Crescente para torneios de bilhar.

Elisa (Tássia Camargo) - Irmã mais nova de Tieta e Perpétua, filha de Tonha Tem sonhos românticos e eróticos com os galãs por quem se interessa. Leva, com profundo desgosto, uma vida regrada com o marido Timóteo (Paulo Betti), amante famoso na época de solteiro, com ela só pratica o trivial. Tem o sonho de ir para São Paulo, com ou sem o marido.

Timóteo (Paulo Betti) e Elisa (Tássia Camargo) em 'Tieta' Imagem: Bazilio Calazans/Globo

Peto (Danton Mello) - Filho mais novo da viúva Perpétua e irmão de Ricardo. É um garoto maldoso, louco por mulheres, apesar de nunca ter transado. Faz tudo para flagrar as mulheres na intimidade, botando até espelhinho no chão, para olhar por debaixo das saias.

Peto (Danton Mello) em 'Tieta' Imagem: Bazilio Calazans/Globo

Carmosina (Arlete Salles) - Colega de colégio e amiga de Tieta na juventude. Hoje em dia é agente dos Correios, e usa o tradicional método do bico de chaleira para ler todas as cartas que chegam ou saem da cidade. Embora seja senhora de todos os segredos de Santana, é um túmulo quando necessário. É a solteirona da cidade, mas esconde uma paixão secreta.

Carmosina (Arlete Salles) em 'Tieta' Imagem: Bazilio Calazans/Globo

Dona Milu (Míriam Pires) - Mãe de Carmosina, viúva há muitos anos. Sincera, liberal, nada convencional. Transformou sua casa numa pousada onde recebe, além de visitantes, moradores solteiros do Agreste para refeições e pouso eventual.

Dona Milu (Míriam Pires) em 'Tieta' Imagem: Bazilio Calazans/Globo

Amintas (Roberto Bonfim) - Um dos quatro cavaleiros do apocalipse, é aparentado de Milu e Carmosina, cuja casa frequenta sem maiores cerimônias.

Osnar (José Mayer) - Dono de terras e criador de cabras. Estudou, mas é preguiçoso, e anda meio desleixado. Correm boatos de que é o homem mais bem-dotado da cidade. Por isso, há uma fila de mulheres querendo tirar a provar. Grande observador da natureza humana, sempre reage com ironia a cada constatação. A certa altura, toma banho, faz a barba, troca de roupa, e surpreende. Um dos quatro Cavaleiros do Apocalipse.

Roberto Bonfim, Chaguinha, Renato Consorte e José Mayer em 'Tieta' Imagem: Bazilio Calazans/Globo

Ascânio (Reginaldo Faria) - Quer a todo custo mudar o destino da cidade, fazendo-a retomar o caminho do século XXI. Por isso cai nas malhas da Brastânio, uma empresa estrangeira que ameaça a cidade com a construção de uma usina química prejudicial ao meio ambiente. É um dos quatro Cavaleiros do Apocalipse.

Leonora (Lídia Brondi) - Vem com Tieta de São Paulo, para férias em Santana do Agreste. Para todos, ela é filha do falecido Comendador Felipe Cantarelli, suposto esposo de quem Tieta ficou viúva. Na verdade, era uma prostituta na cidade grande.

Leonora (Lídia Brondi) e Ascânio (Reginaldo Faria) em 'Tieta' Imagem: Reprodução/Internet

Helena (Françoise Forton) - Carioca, bela, fria e calculista. Esposa de Ascânio, a quem abandona no início da história por não suportar viver em Santana do Agreste. Volta depois, quando descobre que a Brastânio pode significar um grande futuro político para o marido.

Modesto Pires (Armando Bógus) - É o homem mais rico de Santana do Agreste. Dono de muitas terras, é um dos que pensam em tirar proveito da instalação da fábrica no lugar, não se importando com as consequências. Leva uma vida dupla, pois mantém uma casa para a sua "teúda e manteúda", Carol.

Modesto Pires (Armando Bógus) em 'Tieta' Imagem: Jorge Baumann/Globo

Dona Aída (Bete Mendes) - Mulher de Modesto Pires, meio apagada, até que se descobre o contrário: na verdade, aprendeu a maneira mais apropriada de lidar com o marido e mantê-lo junto de si. Todo mundo pensa que ela ignora a relação extraconjugal de Modesto, mas ela só esconde pregando para a filha que vida de mulher é sofrimento.

Dona Aída (Bete Mendes) em 'Tieta' Imagem: Bazilio Calazans/Globo

Letícia (Renata Castro Barbosa) - Filha de Modesto e Aída. Pura e virgem, educada em colégio de freiras. Vai para casa só nos finais de semana e nas férias, pois estuda em Salvador.

Letícia (Renata Castro Barbosa) em 'Tieta' Imagem: Bazilio Calazans/Globo

Carol (Luiza Tomé) - A amante "teúda e manteúda" de Modesto Pires. As mulheres de bem não querem papo ou proximidade com ela. Perpétua não perde a oportunidade de chamar a atenção de Dona Aída ara a existência dela.

Carol (Luiza Tomé) em 'Tieta' Imagem: Bazilio Calazans/Globo

Comandante Dário (Flávio Galvão) - Atlético, atraente, cobiçado pelas mulheres, esteve na Marinha e se reformou para viver o resto de sua vida no paraíso de Mangue Seco. Na polêmica sobre as vantagens e desvantagens do progresso, é radical: defende que as áreas de Mangue Seco devem ficar intocáveis. O grande opositor de Ascânio.

Laura (Claudia Alencar) - Mulher de Dário, grande companheira do marido, a quem sabe conquistar na cama e na cozinha. Exteriormente é a mais sensata das criaturas, mas com o marido no quarto é bem diferente.

Laura (Claudia Alencar) e Comandante Dário (Flávio Galvão) em 'Tieta' Imagem: Jorge Baumann/Globo

Artur da Tapitanga (Ary Fontoura) - Prefeito e manda-chuva do local, delega poderes a Ascânio, secretário da prefeitura. Vive em sua fazenda, criando ovelhas e cercado de meninas, que ele adota e a quem oficialmente ensina a ler, em troca de favores sexuais. Tem um filho que desapareceu, Arturzinho, do qual não pode ouvir falar.

Maria Imaculada (Luciana Braga) - Era para ser uma das meninas de Artur da Tapitanga. Foi vendida pelos pais, mas se recusa a aceitar esse destino. Foge e cai na Casa da Luz Vermelha, mas também se afasta da possibilidade de se iniciar nas artes da prostituição. Ao longo da trama, relaciona-se com Ricardo.

Filó (Cristina Galvão) - Espécie de chefe e mãe das meninas de Artur da Tapitanga, cuja casa cuida. Meio sem graça, nem chegou a aprender a ler com o velho, que a descartou, mas não a desamparou. Passa a viver um amor louco.

Zuleika Cinderela (Maria Helena Dias) - Prostituta que manda na Casa da Luz Vermelha.

Artur da Tapitanga (Ary Fontoura) e suas meninas em 'Tieta' Imagem: Bazilio Calazans/Globo

Jairo (Elias Gleizer) - Espécie de agente turístico de Santana do Agreste. Proprietário da marinete que faz a ligação entre a cidade e Esplanada, a localidade mais próxima. Sabe tudo sobre a história do local, e torna-se muito útil quando tentam descobrir quem são os proprietários das terras cobiçadas pela Brastânio.

Jairo (Elias Gleizer) em 'Tieta' Imagem: Bazilio Calazans/Globo

Cinira (Rosane Gofman) - Uma das mulheres que circulam na órbita de Perpétua. Reprimida, de vez em quando tem uns ataques e só se acalma depois que Osnar a sacode.

Dona Amorzinho (Lilia Cabral) - Viúva casta, vive em torno de Perpétua, assim como Cinira. É cortejada por Chalita, mas Perpétua sempre dá um jeito de lhe cortar o barato.

Cinira (Rosane Gofman) e Amorzinho (Lilia Cabral) em 'Tieta' Imagem: Reprodução

Chalita (Renato Consorte) - Dono do Bar do Crescente, do bilhar e do cinema, onde Elisa costuma sonhar. Tem muito dinheiro, embora jure o contrário. Quer casar com Dona Amorzinho.

Padre Mariano (Cláudio Corrêa e Castro) - O padre veterano do lugar. Arranjou bolsa para Ricardo ser padre. Sabe tudo sobre os moradores da cidade, mas dificilmente usa isso a seu favor.

Padre Mariano (Cláudio Correa e Castro) em 'Tieta' Imagem: Bazilio Calazans/Globo

Marcolino Pitombo (Otávio Augusto) - Advogado espertíssimo em Salvador, onde passa a maior parte do tempo e ganha muito dinheiro. Tem participação importante na questão sobre a posse das terras onde querem instalar a fábrica.

Dona Juracy (Ana Lúcia Torre) - Mulher de Marcolino. Sofre de artrose, e as águas do Mangue Seco lhe fazem muito bem, por isso quase nunca sai de lá.

Dona Juracy (Ana Lúcia Torre) em 'Tieta' Imagem: azilio Calazans/Globo

Pirica (Chaguinha) - Dono da lancha que leva as pessoas a Mangue Seco. Esperto, tenta fazer exploração turística, embora os turistas nunca venham.

Bafo de Bode (Bemvindo Sequeira) - Homem em situação de rua do local. Atrevido, desbocado, sujo, diz misérias para todo mundo; normalmente verdades, porque sabe que ninguém vai tomar uma atitude, afinal, ele não passa de um bêbado.