Charlotte e George surpreendem fãs da realeza pelo mesmo olhar de Lady Di

A princesa Charlotte e o príncipe George, filhos de Kate Middleton e do príncipe William, têm chamado a atenção de fãs da família real britânica pela fisionomia muito parecida com a de sua falecida avó, Lady Di.

O que aconteceu

Chamado de "olhar Spencer", Princesa Diana era frequentemente capturada pelos fotografados com uma expressão facial emblemática. Com aspecto tímido, Diana costumava olhar os papparazzis com o rosto inclinado para baixo e olhar por meio de seu cílios. Mesma característica notada em seus filhos, Príncipe William e Príncipe Harry, no dia de seu funeral, em 1997.

Príncipe William Imagem: Getty Images

Agora, fãs passaram a notar a mesma fisionomia em seus netos, Princesa Charlotte, de oito anos, e no Príncipe George, 11. O tema virou assunto de debate nas redes sociais pela semelhança com a avó falecida.

No TikTok, vídeos dos netos circulam e recebem uma série de comentários sobre o "olhar Spencer": "William, Charlotte e Diana têm o mesmo formato de olhos, com William até mesmo compartilhando a cor dos olhos de Diana", relata um usuário.

Príncipe George Imagem: Getty Images