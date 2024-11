Poze do Rodo presenteia Vivi Noronha e nega rumores de traição

O funkeiro Poze do Rodo preparou uma surpresa romântica para a namorada, Vivi Noronha de 20 anos, nesta quarta-feira (27). O MC ainda rebateu rumores de uma possível traição, em vídeo nos seus Stories.

O que aconteceu

Vivi Noronha recebeu um buquê gigante de rosas vermelhas, além de bombons de chocolate com a inicial do casal. O gesto de Poze do Rodo foi registrado em suas redes sociais, onde a jovem se emociona com o presente.

Após registrar a surpresa para a namorada, o funkeiro usou os Stories para rebater rumores de traição e negou que havia se separado de Vivi. Juntos, eles têm três filhos. Júlia, Miguel e Laura.

Mais uma vitória para mim em cima daqueles que sabem de tudo, mas não sabem de nada. Essa curiosidade que vocês têm de saber como está minha vida, por que vocês não vão arrumar a porr* da vida de vocês?

Poze do Rodo demonstrou insatisfação com os boatos e se defendeu: "Eu falo e repito: eu vou brincar de embaralhar a mente dos tolos que acham que sabem de alguma coisa. Vocês nunca sabem de nada, apenas deduzem e acham que é. Para mim, vocês são um bando de mulas com a vida amargurada e frustrada, e por isso tentam invejar alguém que vive feliz. Ceguem eles", afirmou em seguida.

Ele apareceu em vídeo deixando um recado para os que tentam separá-lo da jovem. "Vocês ficam: 'Ai, traiu a Vivianne', 'Ai, deixou a aliança em casa e traiu a Vivianne'... Coisas que vocês deduzem e colocam na internet".