Patrícia Ramos detona justificativa de Ana Paula Minerato após ato racista

Patrícia Ramos se revoltou após Ana Paula Minerato se justificar dizendo que seus áudios foram feitos após viver um relacionamento abusivo com o ex.

O que aconteceu

A influenciadora declarou que não sente empatia para Ana Paula após o ato racista. "Não tem sororidade feminina certa quando você DECIDE ser uma otária com outra mulher. 'Ah mas é mulher' a porrada come da mesma forma. Se me atacar, eu vou atacar 10x pior e ponto. Não vem com essa de empatia, sororidade, feminismo, machismo, clubismo, machismo, taxismo, ciclismo. Os áudios da Ana Paula Minerato fizeram meu sangue ferver. Sério! Não tem conversa. NÃO EXISTE diálogo com esse tipo de gente - se é que podemos chamar assim", escreveu ela em sua conta no X, antigo Twitter.

Para Patrícia, a ex-Fazenda não deveria usar um relacionamento abusivo para justificar o que aconteceu. "Ela ainda teve a CORAGEM de culpar o relacionamento abusivo; digo por mim: vivi 5 anos num relacionamento abusivo, tóxico, o demônio do meu ex fez minha vida virar de cabeça pra baixo, e nem por isso eu faço inferno na vida dos outros. Seus traumas precisam de CUIDADO! Não desconte eles em cima dos outros!", completou.

Os áudios da Ana Paula Minerato fizeram meu sangue ferver. Sério! Não tem conversa. NÃO EXISTE diálogo com esse tipo de gente - se é que podemos chamar assim. -- Paty (@eupatriciaramos) November 27, 2024