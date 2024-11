Namorada de Benício Huck gasta R$ 13 mil em compras no shopping com a mãe

Duda Guerra, 16, namorada de Benício Huck, 16, compartilhou que foi ao shopping com a mãe e gastou R$ 13 mil em compras.

O que aconteceu

A influenciadora mostrou que as duas compraram dois itens de luxo: uma bolsa e um óculos. "Cheguei aqui em casa agora e vou abrir o presentinho que eu e minha mãe inventamos hoje. Eu nunca tive uma bolsa dessa porque, sei lá, nunca tinha me interessado. Mas eu e minha mãe estávamos vendo várias fotos e a gente amou"

A bolsa da grife italiana Bottega Veneta custa R$ 9,5 mil. "Ela é super diferente, é um azul clarinho maravilhoso, tem alcinha que dá pra regular. Eu amei. Com um look all black, jeans, regata branca, combina muito"

Duda Guerra mostra compras em ida ao shopping com a mãe Imagem: Reprodução/Instagram

O óculos de sol da Tiffany & Co está avaliado em R$ 3,5 mil. "Nós fomos com outras intenções, mas mulheres no shopping dá nisso, né gente? Não conseguimos nos segurar"