Música dos Beatles conquista novo destaque nas paradas do Reino Unido; saiba qual

Mais de 50 anos depois do fim dos Beatles, a banda britânica se mantém presente e relevante no universo da música, e não apenas com sua história, mas conquistando novos marcos. A faixa From Us To You, lançada no início dos anos 1960, levou o quarteto novamente ao top 10 das paradas do Reino Unido.

Há duas semanas, From Us To You estreou na 11ª posição da parada britânica Official Physical Singles Chart, que compila os singles mais vendidos do Reino Unido em CDs, vinil e outros formatos físicos. Na semana seguinte, no período de 14 a 20 de novembro, a música subiu uma posição, conquistando o 10º lugar do ranking e, com isso, mais um marco.

Já nesta semana, em contagem que fechou nesta quarta-feira, 27, a faixa caiu para o 34º lugar. A música também figurou, por duas semanas, no 9º lugar de outro ranking, Official Vinyl Singles, que monitora as vendas de singles exclusivamente em formato de vinil.

From Us To You foi gravada ao vivo na BBC ainda no início do sucesso da banda. Pouco depois, foi lançada uma versão com poucas alterações intitulada From Me To You, que integra o álbum Twist and Shout (1964).

Dezenas de hits dos Beatles figuraram em posição de destaque em diversas paradas musicais durante o período em que Paul McCartney, John Lennon, George Harrison e Ringo Starr estiveram juntos. Eles apareceram na Official Physical Singles pela primeira vez em 1995 e, com o feito da semana passada, passaram a ter, no total, 11 hits no top 10 dessa lista.

A contagem compreende os últimos quase 30 anos. Tal relatório ainda não existia nos primeiros anos de sucesso da banda - caso existisse, o número provavelmente seria superior.

Há um ano, os Beatles conquistaram o topo do mesmo ranking com o lançamento de Now and Then, então apontada como a "última" música do quarteto. A canção, escrita por John Lennon e feita com auxílio de inteligência artificial, foi recentemente indicada ao Grammy 2025 nas categorias de Gravação do Ano e Melhor Performance de Rock.