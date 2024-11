Músculo mais forte do corpo humano é alvo de técnica de contorno; funciona?

Você já ouviu falar no masseter? Considerado o músculo mais forte do corpo humano, ele é responsável pela mastigação, mas virou alvo de uma técnica de contorno que viralizou no TikTok.

No episódio de terça-feira (26) do Lab da Beleza, Vanessa Rozan testou o truque, cujo objetivo é deixar o rosto mais fino e destacar essa área do rosto.

A técnica em questão consiste em aplicar o contorno em pontos estratégicos: além do masseter —que fica na parte lateral da mandíbula, no ângulo da bochecha—, são desenhadas bolinhas no início das sobrancelhas, na lateral da testa e na bochecha.

O vídeo que viralizou, porém, não mostra como o produto deve ser espalhado. "Ninguém vê o processo de esfumar, a gente só vê a anatomia do rosto", critica Vanessa.

De acordo com a maquiadora, o truque faz sentido levando-se em consideração a estrutura óssea do rosto. "Mas nosso rosto não é só osso", diz ela, citando também os músculos e as camadas de gordura que compõem a face.

Estamos aí buscando realçar estruturas ósseas, talvez sem um código tão fixo na caveira, talvez pensando mais em cada rosto e suas próprias tonalidades e volumes, e como você pode realçar isso ainda mais, acho que essa é a mágica de uma boa maquiagem. Vanessa Rozan

