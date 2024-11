Caldeirão: Mion troca coleção de tênis por pé na areia em gravações no CE

Marcos Mion deixou a famosa coleção de sapatos em casa e colocou o pé na areia para gravar a temporada de verão do Caldeirão (Globo). O lugar escolhido? A praia de Porto das Dunas, no litoral do Ceará.

O que aconteceu

Splash acompanhou a última gravação da temporada de verão nesta terça-feira (26). Entre os convidados, estavam Rafa Kalimann, Nattan, Manim Vaqueiro, Evelyn Castro e Nany People, além de artistas locais.

O programa ganhou uma arena na beira da praia para receber atrações musicais e artistas locais. Os cinco programas da edição de verão serão exibidos a partir de 4 de janeiro, o primeiro fim de semana de 2025.

Troquei o tênis pelo pé na areia. É uma delícia, eu amo usar chinelo, sou conhecido por apresentar os programas de chinelo também, né? Deu o que falar na época da primeira vez que eu fiz, até as pessoas se acostumarem e entenderem que, sim, sou um cara que gosta muito de chinelo, porque eu gosto de estar falando com o pessoal de casa da forma em que eles estão. Sábado à tarde, em casa, você está de chinelo, bermuda, relaxado, ninguém está de terno assistindo televisão. Gosto de passar essa proximidade e contato para estar todo mundo na mesma energia. Temos chinelos bem legais por aqui. Marcos Mion

No total, mais de 150 profissionais foram envolvidos diretamente na produção, incluindo profissionais dos estúdios Globo que viajaram do Rio ao Ceará e talentos locais. Programação especial de verão vai mostrar itens da cultura e culinária cearense em gravações no Beach Park e externas na Praia de Cumbuco.

O que os fãs podem esperar? "A energia do Caldeirão potencializada à décima potência, porque o Ceará tem muita energia, a plateia que a gente monta aqui é intensa... Estivemos aqui por dez dias, convivendo, criando, conhecendo e experimentando. Experiência profunda sobre a cultura cearense, seja na culinária, artesanato, dos malucos que aparecem por aqui atrás do espaço do Caldeirão. Maluco no bom sentido, pessoas super talentosas".

*Repórter viajou a convite da Globo