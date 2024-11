Luísa Sonza revela por que parou de mostrar o corpo: 'Muito triste'

Luísa Sonza, 26, contou que passou a se sentir desconfortável ao exibir partes do corpo.

O que aconteceu

A cantora explicou que usava roupas mais sensuais porque se sentia bem. "Eu acho que eu tinha uma certa inocência nesse negócio de mostrar corpo e da forma como eu me via. Porque, para mim, estava me sentindo bonita e gostosa, e tudo bem", disse ela no programa "Ambulatório da Moda" nesta quarta-feira (27).

Mas Luísa percebeu que era muito sexualizada por conta disso, algo que estava longe dos seus objetivos. "Quando comecei a sentir esses efeitos desta sexualização, comecei a ter aversão disso. Vi as pessoas me levando pra um lugar de diminuir meu trabalho", declarou.

Sonza desabafou ao contar que isso mudou toda sua percepção sobre suas roupas. "Essas coisas fizeram com que eu não me sentisse mais confortável em mostrar meu corpo e me sentir sensual. E eu acho que isso é um grande problema. É muito triste isso ter acontecido", lamentou.

Perdi essa 'inocência'. Falei: chega! Quero mostrar pras pessoas que eu sou mais que isso. Luísa Sonza

Com isso, veio a decisão de se apresentar com roupas mais fechadas — mesmo que isso seja desconfortável. "Eu falei, bom, então agora eu vou fazer esse show totalmente cheio de roupa, passava um calor. Eu parei de dançar como eu dançava, porque [o visual antigo] me dava uma mobilidade", pontuou.