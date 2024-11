Kim Kardashian responde críticas por 'ensaio sensual' com robô de Elon Musk

Kim Kardashian, 44, esclareceu críticas que recebeu após posar ao lado de criações das empresas de Elon Musk.

O que aconteceu

Através de um comunicado enviado ao New York Times, um representante da empresária negou que Kim tenha sido paga pelas fotos com produtos das empresas do bilionário. Usuários especularam que a socialite podeira ter sido paga pelas imagens, apesar de não ter sinalizado que a postagem era uma publi.

De acordo com a Securities and Exchange Commission (SEC), órgão que fiscaliza a propaganda nos Estados Unidos, uma publicidade divulgada nas redes sociais sem a sinalização de que foi paga, pode ser considerada irregular. O veículo lembra que Kim já foi multada pela SEC no valor de U$ 1,3 milhão (cerca de R$ 7,7 milhões) por divulgar uma empresa de criptomoedas.

Há uma semana, Kim publicou uma sessão de fotos em seus perfis no X e Instagram, em que vestia um casaco com peças íntimas, como uma meia-calça transparente, cinta-liga e um sutiã. Nas imagens, Kim posava em um Tesla Cybercap e até sentada no colo de um robô Optimus Gen 2. Ainda havia registros do robô dirigindo o carro e de mãos dadas com a socialite.

As conexões com as criações das empresas de Elon Musk gerou burburinho nas redes, principalmente neste momento que o bilionário tem sido vocal em seu posicionamento à favor de Donald Trump, vencedor das eleições presidenciais deste ano. Usuários teorizaram sobre uma amizade entre a dupla e até um posicionamento político velado da socialite.

Em seu perfil no X, Kim publicou alguns vídeos exibindo o robô e o carro. Em uma gravação ela interage com o Optimus, que mostra ter habilidade de fazer coração com as mãos, correr e fazer uma dança havaiana.