Juninho e Gui discutem após indicação na roça: 'Você me acha maquiavélico'

Após Gui indicar Juninho para a 10ª roça de A Fazenda (Record), os peões lavaram a roupa suja sobre seus embates.

O que aconteceu

Juninho acusou o ator de tentar certá-lo com o cotovelo durante uma discussão, enquanto passava para separar outros peões. "Juninho, para. Se eu tivesse dado uma cotovelada eu não estaria aqui", argumentou o ex-Chiquititas.

Juninho: "Mas o jeito que você estava protegendo é coisa de fera. É o Pelé do negócio. Você veio na minha boca do estômago."

O ator rebateu que durante a briga, a câmera teria visto se ele tivesse feito algum movimento com maldade. Gui explicou que votou no adversário porque acreditou que ele o achava "maquiavélico". "Eu falei 'não acho que o Juninho faz isso para me queimar, mas acho que ele me enxerga como uma pessoa maquiavélica'."

Juninho: "De onde você tirou isso, cara? Maquiavélico? Se você fosse maquiavélico, eu nem falava com você."

Gui: "Se você faz três apontamentos para mim de que eu 'debocho das pessoas', que 'xingo', que 'agrido' e que quero fazer as pessoas serem expulsas, para mim, você me vê como uma pessoa maquiavélica."

Juninho: "Mas vocês tentaram isso. Você tentou também."

Gui: "Tentei expulsar as pessoas?"

Juninho: "É! O Zaac foi uma coisa que a gente viu."

Gui: "Juninho, se a gente tivesse combinado isso, eu não estaria aqui."

Juninho: "Você tentou fazer com que ele te agredisse!"

O cantor então acusou o rival de provocar e xingar MC Zaac - que desistiu do reality - para tentar fazer com que o peão fosse expulso. Gui se defendeu: "Eu xinguei ele depois dele me xingar de tudo".

Juninho: "Você falou para mim. Você passou no corredor falando, falou ali na despensa, você xingou ele embaixo da casinha da árvore. E você fala que não, mano."

Gui: "Eu xinguei ele na casinha da árvore e admito. Eu provocava ele? Juninho, você lembra do que aconteceu nesse dia? Tava um corredor aqui, eu fui na despensa, e o que ele falou pra mim? 'Não precisa fazer esse papel de bonzinho' e eu respondi pra ele, depois Fernando gritou, e eu respondi também'."

