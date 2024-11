Já passou da hora de Fernando ser eliminado de A Fazenda

Fernando está com o pé na roça em A Fazenda 16 (Record). O peão foi puxado por Luana, a mais votada da casa, para disputar a permanência no programa. No Central Splash desta quarta-feira (27), a possível eliminação foi discutida — e desejada.

Para Kerline, essa roça é do Fernando. Ela acredita que, assim como Babi na última semana, sua saída é garantida.

São pessoas que realmente estão no limite de todo mundo, em questão de ranço (?) E eu acho que já está no tempo do Fernando sair. Ele só se complica, a cada fala, a cada dia

Kerline

Ela ainda reforça que até mesmo o próprio Fernando tem sentindo o peso de suas atitudes na casa. "Ele está com a corda no pescoço". Kerline ainda aposta que ele pode conquistar um recorde de rejeição nesta edição.

Dieguinho, apresentador do programa, ressaltou uma fala recente de Fernando sobre Sacha como mais um motivo para sua possível eliminação. Na ocasião, ele fala em "enfiar faca em um boneco do Sacha" em uma conversa com Albert e Sidney.

A gente também tem que lembrar que ele já fez comentários do tipo, outras vezes. Quando você soma essas falas do Fernando, essas ideias que Fernando tem, é de se assustar

Dieguinho

