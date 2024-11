Intervalo de A Fazenda tem bate-boca e arremesso de cadeiras; entenda

Durante uma pausa na formação da 10ª roça de A Fazenda (Record), os peões aproveitaram para discutirem com seus desentendimentos.

O que aconteceu

"Quando as pessoas aqui da casa quiserem me dar a oportunidade de conhecer a minha face boa, uma menina legal, uma menina engraçada, vocês por favor, estou toda ouvidos, porque aqui é muito fácil julgar os outros pelo jeito sendo que a pessoa só taca pedra", desabafou Luana. A peoa havia acabado de receber os seis votos que a colocaram na berlinda.

"Gilsão sabe muito bem que eu sou uma pessoa legal, boa e que eu tenho um coração, só que como ele é falso, ele só aponta meu lado ruim", disparou a peoa. Flora diz que chegou sendo próxima da peoa, mas as coisas mudaram: "Eu falei isso no meu discurso, 'lá fora quero ser sua amiga se assim for seguir o baile'".

Ao mesmo tempo, Gui e Fernando estavam em uma discussão paralela. O chef de cozinha acusa o ex-Chiquititas de tê-lo ameaçado em uma ocasião passada. "Você me ameaçou no sofá, você lembra do dia da ameaça, que você falou 'se você ficar me olhando assim você vai ver'".

O Fazendeiro rebate: "Não, falei 'se você passar e jogar veneninho para mim você vai ver'. E eu comecei a ser reativo com você, toda vez que você me olhava, eu brigava com você. Falei que ia te agredir? Então ponto final. Sim, eu te ameacei, mas não ameacei sua integridade física."

"É meu direito de me defender", responde Fernando. "Eu vou gritar muito no Twitter. Não tenta criar um perfil vilanesco, porque as pessoas tem o direito de se defender."

Gui rebate que nunca humilhou ninguém dentro do jogo e não faz nada de errado e Luana concorda que nunca fez nenhum tipo de humilhação. "Aqui você é resumido a uma coisa ruim que você faz!", desabafa a empresária e se emociona.

Aqui eu sou mau-caráter, agressiva e reativa. Ninguém nunca parou pra perguntar como foi meu pai, como foi ter namorado que já levantou faca para mim... As pessoas daqui ficam julgando meu jeito, mas não sabem da minha história. Macho que grita comigo que fala que 'não fui uma boa Fazendeira', que aponta dedo pra mim, querem que eu tratem eles com flores nas mãos. Meus amigos, sim, conhecem meu lado boa. Me julga porque eu cuspi, peguei cocô e jogue cadeira. Pronto, só isso.

Fernando retoma que foi "humilhado" por Gizelly na primeira semana de jogo e ninguém o defendeu. Luana e Sacha dizem que repreenderam a atitude a ex-BBB, mas o ex-Masterchef responde que ela precisava ser apontada. "Ninguém chamou ela para apontar, você [Sacha] apontou depois para se defender, você só pensa no seu saco. Eu não quero falar com você! Você fez muita coisa para mim no começo do jogo e eu não esqueci."

"Sua justificativa que está 'sendo agressivo, porque estou me defendendo', mas não tem ninguém te atacando", rebate Sacha.

"Eu também tenho minhas cargas, eu também to me defendendo desde o começo do jogo, também tive que começar a grita para me defender. A gente tem que ter cuidado também para arremessar as coisas, ameaçar as pessoas", diz Fernando.

Então, Luana mostra mais uma vez sobre o momento que tacou uma cadeira no chão em uma discussão com Fernando, representando que não tinha intenção de acertar o rival. "Mas se eu viro e faço isso na cadeira, dá maior bafafá!", grita Fernando e também pega a própria cadeira e arremessa no chão. "Não se joga as coisas em cima do outro, não é legal", completa o chef.

