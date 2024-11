Gusttavo Lima celebra retorno à TV após 8 anos em especial do SBT: 'Grato'

Gusttavo Lima, 35, celebrou seu retorno à TV no especial de Natal para o SBT, após passar oito anos afastado dos programas televisivos.

O que aconteceu

Lima disse ser grato pela oportunidade de gravar o especial para o SBT. "Deus me deu mais do que eu pedi, mais do que eu mereço! Eu sou grato demais por tudo que aconteceu e acontece na minha vida", declarou ele a Splash.

O cantor ressaltou que o especial natalino é a realização de um sonho e que a família é sua principal conquista. "Gravar esse especial aqui com a família SBT é mais um grande sonho realizado. A maior riqueza que eu conquistei até hoje é minha família, esse sim é o meu maior hit", completou.

Gusttavo Lima e Leonardo no Natal do Embaixador Imagem: Rogerio Pallatta

O programa foi gravado no estúdio 1 do canal, com apresentação de Patricia Abravanel, Celso Portiolli e César Filho. Famosos como Silvia Abravanel, Gabriel Cartolano, Yudi Tamashiro e Carlos Alberto de Nóbrega foram alguns dos nomes presentes.

Em vestes de gala e com um palco montado em clima natalino, o cantor foi a estrela da atração. O especial vai ao ar no dia 17 de dezembro. Além disso, terá uma reprise no dia 24 de dezembro.

Dupla Hugo e Guilherme com o cantor Gusttavo Lima Imagem: Manuela Scarpa/Brazil News

Natal do Embaixador: Gusttavo Lima grava especial de natal Imagem: Manuela Scarpa/Brazil News