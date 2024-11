Gui e Fernando conversam sobre segredo do ator: 'Coisa mais baixa do mundo'

Gui chamou Fernando para uma conversa particular, para que falassem sobre acusações que recebeu sobre uma atitude fora de A Fazenda (Record).

O que aconteceu

Após a formação de Roça, Fernando retomou o suposto segredo que Gui esconde e que foi trazido à tona no jogo por Fernanda Campos. Segundo ela, o ator procurou e flertou com uma amiga sua enquanto namorava. "Antes de falar do segredo da Fernanda, você pergunta a parte que eu não deixei ela contar", argumentou o chef de cozinha.

O ex-Masterchef disse que a ex-peoa queria contar mais detalhes sobre o affair entre Gui e sua amiga, mas ele a impediu, por isso estava chateado por ser acusado de "mau caráter" pelo ator. A dupla foi conversar enquanto tirava água do poço.

"O que me deixa bravo com você, é que às vezes eu acho que você não pensa para falar. Mas isso é coisa minha. Eu não te acho uma pessoa mau caráter, uma pessoa ruim. Eu só queria deixar isso claro pra você. Que as nossas discussões, eu espero que elas fiquem sempre no âmbito do jogo mesmo", refletiu o Fazendeiro.

Fernando diz que, independentemente do que aconteça, se preocupa com todos os peões do reality. "O que eu falo de que eu faço com o maior carinho é para zelar."

Porque independente do que tá acontecendo aqui, é pra tentar minimizar o estresse de todo mundo, fazer um negócio legal, pra comer e ficar bem. Muitas vezes as pessoas falaram pra mim 'Fernando, você é o maior trouxa', 'todo mundo falando m*rda na sua orelha e você cozinhando'. Isso no começo, foi o que eu mais ouvi. Falaram assim, 'você se preocupa se fulano, beltrano comeu, você devia deixar passar fome'. E não acho nem que é uma questão que tô fazendo minha vitrine, não. Eu faço porque eu zelo pelo bem-estar das pessoas. Se posso ajudar nisso, vou fazer. Cada um dá aquilo que pode dar de melhor. Sempre tentei dar o meu melhor na cozinha, para facilitar as coisas para pessoas aqui dentro. Também para evitar punições.

Gui responde que acredita em justiça e que Fernanda pagará pelo que falou. "Eu acredito na justiça, seja ela da forma que vier. Eu sei muito bem o que foi feito e o que uma pessoa andou falando de mim aí. O que é mentira. Então assim, a justiça vai ser feita, eu não preciso ficar falando. A pessoa não tá nem mais aqui, e eu duvido que lá fora a pessoa esteja sendo bem vista. Por tudo que aprontou aqui dentro, entendeu? Eu acho que querer queimar uma pessoa aqui, de jogo, com uma mentira, acho isso a coisa mais baixa do mundo. É uma pessoa que vai sofrer as consequências, eu tenho certeza disso. Não que eu espero. Mas é o que é justo."

