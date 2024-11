Sacha e Gilsão lavam roupa suja: 'Não senti posicionamento original'

Após terem um embate na formação da décima roça de A Fazenda 16 (Record), Gilsão e Sacha decidiram conversar na despensa sobre suas desavenças.

O que aconteceu

Os dois tentaram colocar de forma mais clara os argumentos que citaram durante a roça.

Sacha explicou porque acha que Gilsão se esconde do jogo. "As vezes que você votou, eu não senti que você tinha um posicionamento original, uma coisa pensada por você. Duas vezes que você votou em mim, como fez na Larissa e na da Babi, achei que tava levantando uma pauta que não te cabia."

Gilsão tentou se justificar. "Não levantei pauta. Eu deixei claro que não acharia maneiro alguém fazer isso com uma irmã minha, com minha mãe! Tu sabe que se estivesse lá fora e fizesse isso com tua mãe ou tua tia, o que tu iria fazer? Ficar olhando?".

Sacha argumentou. "Mas o que eu fiz com ela? Eu tava no meu momento de fala, andou até metade do caminho e falou que não ia deixar eu falar."

Gilsão se explicou.para o peão. "Você se posicionou na frente dela. O contexto foi que você oprimiu uma mulher naquele momento. Você foi até ela. Se você vai até ela, como ela te oprime? Se meu ponto de vista é me esconder, você vê diferente."

Após uma longa conversa, Gilsão agradeceu a Sacha e pontuou que o jogo os afastou, mas que continuará o respeitando.

