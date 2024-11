Fora da Fazenda, Gizelly brinca com cancelamento e revela contratação

Após ser eliminada de A Fazenda 16 (Record), Gizelly Bicalho foi contratada pela emissora para apresentar um podcast e brincou com a situação.

O que aconteceu

A ex-peoa e ex-BBB anunciou nesta terça-feira (27) via redes sociais que é a nova apresentadora do programa Link Podcast, em que comentará sobre a reta final do reality show.

Para fazer o anúncio, ela gravou um vídeo em que brinca sobre estar "fugindo" de um furacão ao sons de "biscoiteira" e outras críticas que recebeu durante e após sua passagem pela Fazenda. "Agora ninguém vai querer ter filho comigo, eu não vou ter nenhum emprego", diz no vídeo. "Acabou minha vida".

Cauê, ex-Fazenda que também participa da produção, brinca com as críticas. "Isso tá ruim", disse. "Eu achei que o povo gostava mais de você".

Ao fim do vídeo, ela anuncia o novo emprego como apresentadora da Record Entretenimento. "De segunda a sábado eu estarei no comando do Link Podcast", diz a advogada. "Prova de que, com coragem e determinação, dá pra virar o jogo e começar um novo capítulo Obrigada aos meus furacões que sempre acreditaram em mim. Isso é só o começo", escreveu na publicação.

