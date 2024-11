Flora chama Sidney de 'jardineiro gostoso' e peão alfineta: 'Mais briga?'

Flora brincou com Sidney na manhã desta quarta-feira (27) e levou uma invertida do peão na Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Enquanto acompanhava Sidney no "câmera trato", tarefa que precisam realizar na área externa, Flora elogiou o peão. "Segue no 'mood' jardineiro gostoso. Sem camisa, uma confusão...", disse enquanto segurava a câmera, apontada para o peão.

Sidney então respondeu citando, indiretamente, a discussão que Flora teve com Vanessa há cerca de 24 horas. "Bom dia, teremos uma câmera trato com reconciliação ou com mais brigas?", questionou para a câmera. Vanessa também estava na área externa, junto aos dois peões.

Flora negou. "Não, chega de brigas. Gente, ela brigou comigo ontem, vocês acompanharam aqui, mas já tá tudo bem", afirmou.

Durante a tarefa, Vanessa também afirmou que Sidney é seu melhor amigo no reality. A peoa já demonstrou interesse romântico nele.

