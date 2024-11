Fernando sugere fazer vudu de Sacha em dinâmica: 'Enfiar facas'

Durante conversa na sala principal da A Fazenda 16 (Record), Fernando sugeriu a Sidney, Albert, Juninho e Gilsão em criar um boneco vudu de Sacha.

O que aconteceu

Fernando disse, em tom de brincadeira, que queria criar um boneco vudu do ator durante uma atividade na baia ao lado do próprio Sacha e também Yuri.

Albert disse. "Vocês vão fazer a boneca espantalha."

Sidney comentou. "Ou fazer a noiva do Chucky."

"Não pode fazer boneco de vudu não? Eu coloco ele dentro e a gente fica enfiando facas nele", disse Fernando, arrancando risadas de Sidney.

O conceito de boneco de vudu está relacionado a rituais espirituais na religião vudu, sendo utilizado para diversos fins, como cura, proteção ou vingança.

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem deve escapar da 10ª roça e se tornar fazendeiro? Enquete encerrada Total de 44098 votos 45,21% Juninho 31,35% Yuri 23,44% Luana Votar de novo Total de 44098 votos

