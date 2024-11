Fernando diz que peões esperam sua saída: 'Vou ser o tiro no pé deles'

Já garantido na décima roça de A Fazenda 16 (Record) após ser vetado por Yuri, Fernando apontou que o G4 já acredita em sua saída.

O que aconteceu

O chef desabafou com Vanessa pouco tempo após eles voltarem da formação da roça. "Eles [G4] não estão preparados pra eu retornar dessa roça, não."

Eles têm quase certeza que eu vou sair. Eles têm a soberba de que eu vou sair! Fernando Presto

Vanessa concordou com ele. "Eles tão achando que, quem eles querem, sai."

Fernando desabafou. "Eu estou bem sossegado, pra falar a verdade. Tô bem confiante das coisas que eu fiz, da pessoa que fui aqui dentro, do que eu entreguei até agora... Já passei por 2 roças e sei que o jogo não é sobre eles."

No quarto, minutos depois, ele seguiu falando sobre o assunto. "Se Deus quiser eu vou ser o tiro no pé deles! Deus e o público há de querer! Ele [Sacha] tirou que todo mundo que briga com ele sai, e eu brigo com ele desde a primeira semana e eu não saí."

