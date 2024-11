Estrela de reality é presa ao entrar com 40 kg de drogas no Reino Unido

Olga Bednarska, 27, ex-participante do reality Brincando com Fogo (Netflix), foi presa ao tentar entrar no Reino Unido com cerca de 40 kg de drogas.

O que aconteceu

A influenciadora foi detida após ser parada no aeroporto de Manchester no dia 20 de outubro. Segundo o The Sun, agentes suspeitaram do conteúdo das malas dela e descobriram uma série de pacotes de maconha embalados a vácuo. Ela vinha de Phuket, na Tailândia.

Olga transportava em torno de R$ 1,1 milhão em drogas, com 39,4 kg de maconha. A princípio, ela falou que tinha feito as malas sozinhas. Pouco depois, afirmou que não tinha o código para abrir as malas. Por fim, sua versão foi de que teria recebido as malas no aeroporto tailandês.

A polonesa disse ter recebido as malas de um amigo chamado Tex. Segundo seu depoimento, Tex teria pagado as passagens dela e queria que ela levasse roupas de grife e relógios da Tailândia para o Reino Unido.

Olga foi presa e se declarou culpada no caso. Ela foi condenada a 20 meses de prisão, mas a sentença foi suspensa por 2 anos, ou seja, ela não pode reincidir no crime, ou terá que passar todo o período detida. A Justiça também determinou que ela cumpra 15 dias de atividades de reabilitação.

A estrela da terceira temporada do reality entrou no crime para quitar uma dívida de R$ 117 mil. Ela disse ter vivido "além de suas posses" e afirmou que concordou em viajar para a Tailândia com tudo pago para levar os itens para fora do país. Ela receberia cerca de R$ 132 mil.

Em sua condenação, o juiz John Potter criticou a postura de Olga. "Você agiu sob a direção dos outros, potencialmente para ter mais lucro. Tenho certeza que você pode imaginar o dano que as drogas de valor de atacado têm nas nossas comunidades quando são vendidas com fins lucrativos. Você contribuiu com isso diretamente ao concordar em fazer o que você fez", disse ele.