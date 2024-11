Drake move segunda ação contra Universal por música de Kendrick Lamar

Drake moveu uma segunda "pré-ação judicial" contra a Universal Music por causa da música "Not Like Us", de Kendrick Lamar.

O que aconteceu

Rapper canadense acusa a Universal de difamação. Na ação, os advogados de Drake alegam que a gravadora poderia ter interrompido o lançamento da música de Lamar, que "falsamente acusa Drake de ser um criminoso sexual". As informações são da BBC.

Universal não apenas deu aval para o lançamento da música, como impulsionou a canção, diz o cantor. A defesa do canadense acusa a gravadora de ter "executado um plano" para que "Not Like Us" se tornasse um viral nas plataformas de streaming, o que de fato ocorreu, e a música chegou ao topo das rádios nos Estados Unidos.

Drake já havia movido uma ação em que acusava a Universal de inflar os números de execuções da música de Lamar. A gravadora negou as acusações. "A sugestão de que a UMG faria qualquer coisa para prejudicar qualquer um de seus artistas é ofensiva e falsa. Empregamos as mais altas práticas éticas em nossas campanhas promocionais e de marketing", disse a Universal, em nota à Billboard.

Ouvintes que escolhem o que querem ouvir, afirma a Universal. "Nenhuma quantidade de argumentos legais absurdos e inventados nesta submissão pré-ação pode mascarar o fato de que os fãs escolhem a música que querem ouvir".

"Not Like Us" foi lançada em 4 de maio de 2024. Na letra da canção, Lama faz diversas críticas a Drake e acusa o canadense de ser um "agressor sexual", além de sugerir que ele prefere se relacionar com "jovens".