De uma vez: Roxelle deixa 2 homens inusitados com tesão em 'Volta por Cima'

No capítulo desta quarta-feira (27) de "Volta por Cima" (Globo), Roxelle vai decidir fazer a fila andar após sofrer grande decepção com Chico (Amaury Lorenzo).

Enquanto Chico começa a estreitar laços com Cacá (Pri Helena), a loira se aproxima dos contraventores da novela, assim como da mansão dos Góes de Macedo.

Sem pensar duas vezes Roxelle se insinua para Jô (Vitor Sampaio), que além de ser segurança de Violeta (Isadora Teixeira), é primo de Sebastian (Fábio Lago).

O mordomo verá a cena de sedução e ficará morrendo de ciúmes, afinal, os dois tiveram um affair recente que terminou repentinamente quando ela decidiu voltar para os braços de Chico.

Roxelle (Isadora Cruz) e Sebastian (Fábio Lago) em 'Volta por Cima' Imagem: Fábio Rocha e Reprodução/Globo

Ainda no mesmo capítulo: Tati finge interesse no trabalho de Madalena. Osmar se decepciona com Violeta. Sidney se preocupa ao ver a planilha de horários feita por Nando. Tereza discute com Madalena. Jão e Madalena se amam.

Jô vê Osmar dar dinheiro para Jayme. Cacá pensa em Chico. Edson decide fazer um sorteio para levar alguns funcionários para o evento que fará em sua casa.

Cacá confirma sua gravidez e toma uma decisão.Silvia descobre o segredo de Belisa. Violeta não gosta de saber que Osmar deu dinheiro para Jayme. Cacá fica tensa quando vê Jão chegar com Madalena.

