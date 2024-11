Cadê o Sacha? Peão não foi o centro da Roça pela primeira vez, diz Chico

Do UOL, em São Paulo

Pela primeira vez, o ator Sacha Bali deixou de ser o centro das atenções em uma formação de roça, em A Fazenda 16, da Record, avaliou o colunista Chico Barney no Central Splash, do Canal UOL, nesta quarta-feira (27).

E o Sacha, cadê o Sacha? Pela primeira vez, nós tivemos uma roça pouco 'sacho-cêntrica'. Chico Barney, ao avaliar o movimento do jogo

O peão —considerado um dos favoritos ao prêmio de R$ 2 milhões— não recebeu votos e ficou de fora da berlinda na noite de ontem. O galã também não foi protagonista de nenhum bate-boca e, com isso, outros participantes roubaram a atenção do público. (Entenda a formação de roça abaixo).

A comentarista Bárbara Saryne destacou que os holofotes ficaram voltados para Luana que, segundo Chico, deu conta do recado.

A Luana foi o grande destaque de ontem, né? Foi a mais votada, então teve tempo para responder a cada voto. E, a cada resposta, ela conseguia falar verdades ali sobre o jogo do outro, ela conseguia tirar a pessoa do rumo. Bárbara Saryne

A Luana mandou bem demais ontem. Ela teve uma noite premium plus. O Gilzão, para variar, passou vergonha. Chico Barney

Luana foi a mais indicada

Juninho, Luana, Fernando e Yuri estão mais próximos de deixar Itapecerica da Serra. Na quarta-feira (27), três deles disputarão a Prova do Fazendeiro — Fernando foi vetado. O vencedor pode escapar da décima roça.

Guilherme (tido como o Fazendeiro da semana) iniciou a formação da berlinda indicando Juninho. Na sequência, Flor ficou imune graças ao Poder Laranja. Na votação, Luana recebeu o maior número de votos, com seis indicações. Na Puxada de Baia, Luana escolheu Fernando para ir para a roça no terceiro banquinho.

