Bonner faz rara declaração de amor em público para esposa, Natasha Dantas

William Bonner fez um rara declaração de amor em público para a esposa, a fisioterapeuta Natasha Dantas.

O que aconteceu

Bonner compartilhou foto de Dantas no Instagram e se declarou. Na imagem, a fisioterapeuta aparece ao lado de um carro, usando um vestido longo na cor vermelha, e complementa o look com uma bolsa dourada.

"Era para prestigiar uma relíquia do carde museu, mas me distraí", escreveu o apresentador na legenda. A fisioterapeuta reagiu com emojis de coração.

Nos comentários, os seguidores de Bonner elogiaram o casal. "Bonner é elegante até na hora da cantada", disse um fã. "Linda", escreveu Sandra Annenberg. "Linda e elegante", elogiou uma terceira. "Adorável ele. Linda ela", destacou mais uma.

William Bonner e Natasha Dantas estão casados desde 2018. O casal mantém uma relação discreta, embora a fisioterapeuta costume publicar alguns momentos a dois com o apresentador.