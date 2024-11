Boninho entrega planos após saída da Globo: 'Não morri'

Boninho, 63, falou dos novos rumos profissionais após saída da Globo.

O que aconteceu

Diretor afirmou que fim do contrato com a emissora carioca foi em comum acordo. "Não sei o que vou fazer. Ainda estou pensando. Foi uma decisão nossa [sair da Globo]."

Eu nasci dentro da TV Globo. Agora eu vou me divertir muito mais. Em janeiro em conto [as novidades].

Boninho, em conversa com a imprensa, durante gravação do especial de fim de ano do cantor Roberto Carlos

Especial conta com direção de Boninho, que está de saída da Globo. A emissora anunciou o fim do contrato em setembro.

Eu não morri, gente. Eu estou simplesmente entregando mais um trabalho, como eu sempre entrego. E aí, a partir daí, ano novo, vida nova.

Roberto Carlos

Gilberto Gil foi um dos convidados da noite Imagem: Globo / Bob Paulino

Roberto Carlos, 83, subiu ao palco do Allianz Parque, em São Paulo, nesta quarta-feira (27), para a gravação do especial de fim de ano da Globo. O cantor e a emissora carioca ainda negociam o futuro da parceria.

Apresentação é o show de número 50 do artista no canal da família Marinho. A gravação contou com as participações especiais de Zeca Pagodinho, Gilberto Gil, Wanderléia e Chitãozinho e Xororó.