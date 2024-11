Ator de 'Suits' conta porque deixou a série; entenda

O ator canadense Patrick J. Adams contou o motivo que o fez abandonar a série Suits, na qual interpretava o protagonista Mike Ross falou em entrevista ao podcast Dinner’s on Me, apresentado por Jesse Tyler Ferguson. "Estava bem miserável... estava, eu diria, bem deprimido", disse.

O ator de 43 anos disse que o uso de álcool passou a faze companhia a ele durante o processo do trabalho na série. "Eu não estava cuidando bem da minha saúde mental, e estava bebendo demais ao final da sétima temporada", continuou.

Adams também falou ao apresentador que, em vez de tratar a doença, recorreu ao uso da bebida como forma de lidar com os sintomas. "Eu não tinha as ferramentas para lidar com essa depressão além de apenas gastar dinheiro e beber demais, sabe, e não saber realmente como falar sobre isso ou em terapia, tipo, mas não estava realmente fazendo", disse. "Havia todas essas coisas que eu sabia que precisava provavelmente estar fazendo e eu não estava fazendo", explicou.

Depois de deixar a série na sétima temporada, o ator voltou apenas nos dois últimos episódios. "A única razão para ficar era... dinheiro. Eu não sabia mais o que oferecer. Às vezes, eu acordo no meio da noite e penso no dinheiro que [Gabriel Macht, seu parceiro de cena] fez nos últimos dois anos, mas nunca me arrependi da decisão por um segundo. Foi a coisa certa para o meu casamento... era hora," admitiu o ator.

A série vai ganhar um spin-off em breve, com Match revivendo seu personagem Harvey Specter em Suits: L.A., que será lançado em 2024. Não há informação sobre o retorno de Adams.