Ator de 'Sex Education' é preso por engano e policial é acusado de agressão

Um agente da Polícia Metropolitana de Londres está sendo investigado após o ator Reece Richards, de Sex Education (Netflix), ser preso por engano. Ele acusa os policiais de agressão.

O que aconteceu

O artista voltava de uma apresentação do musical "Hairspray" quando presenciou um acidente de trânsito e viu dois homens fugindo a pé. Segundo a BBC, após mostrar para onde os homens haviam corrido, Richards teria sido alvo de uma abordagem violenta e jogado no chão.

Quatro policiais teriam chutado o ator, usado um spray de pimenta para imobilizá-lo e se sentado sobre ele. A ação resultou em ferimentos nas costas, nas costelas e estômago.

O ator desabafou nas redes sociais sobre o caso. "Em um instante, eu estava de cara no chão com vários agentes me segurando, forçando minha cabeça no chão. Eu não conseguia ver nada, mas eu conseguia ouvir a minha mãe por perto, gritando e chorando, implorando para que eles me deixassem", escreveu ele.

Essa sensação de impotência nunca vai me deixar. A experiência toda foi constrangedora, profundamente irritante e exaustiva. Reece Richards

Depois de ser detido, confirmou-se a prisão por engano, e Richards foi solto. Os agentes acharam que ele era o suspeito do roubo de um carro com placas trocadas. O ator acusou a corporação de discriminação racial.

A Polícia Metropolitana informou nesta quarta-feira (27) que está investigando a conduta dos policiais. Após admitir o uso de spray de pimenta na prisão do artista, a corporação apura a denúncia de agressão. A investigação vai determinar se algum agente será punido criminalmente. "Em novembro, informamos um agente que ele estava sob investigação pela suspeita do crime de agressão", disse o órgão que atua como corregedoria da polícia britânica.

Um mesmo agente também está sendo investigado por uma outra acusação de má conduta grave. As apurações do caso também averiguam a conduta de um segundo policial, também suspeito de má conduta.