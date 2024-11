Após entrar no além, Serena faz descoberta inesperada em 'Alma Gêmea'

No capítulo de quinta-feira (28), da novela "Alma Gêmea" (Globo), Ivan concorda com o plano. Cristina vê Rafael entrando na casa de Dalila e deduz que foi Roberval quem a seguiu até a casa da bruxa. Ela decide raptar a filha dele para obrigá-lo a ficar de boca fechada. Rafael desiste de prestar queixa contra Dalila. Mirna recebe uma carta da madrinha. Alaor convida todos da pensão para o noivado. Vitório diz que vai embora para São Paulo. Divina sofre.

Ofélia pega o bem-casado de Nina. Julian chega para fazer uma sessão com Serena. Judith sai para encontrar o charreteiro. Rafael pressiona o delegado. Cristina pede que Ivan encontre uma casa bem afastada. Dalila tem um mau pressentimento. Raul garante a Mirella que não roubou a empresa de Rafael, e pede que ela convença Felipe a fazer com que Rafael o perdoe. Terezinha saca todas as suas economias. Julian faz uma sessão de regressão com Serena para que ela descubra se poderá se livrar de seu problema no coração.

Serena vê Luna durante a regressão. Luna explica para Serena que seu problema no coração está ligado à sua missão. Mirella pede para Felipe retirar a acusação contra Raul. Rafael diz a Felipe que não perdoará Raul, mas garante que Mirella ficará com ele assim mesmo se o amar de verdade. Felipe fica decepcionado com Rafael. Zulmira se intromete. Felipe sofre e cuida de uma rosa. Crispim atormenta Mirna. Olívia diz a Raul que ele deveria ter vergonha de usar Mirella daquela maneira.

Agnes pergunta se Adelaide está namorando. Vera desmaia. Julian explica para Rafael que Serena só se livrará do problema no coração quando cumprir sua missão. Serena diz a Rafael que ele não irá perdê-la. Ivan mostra a Cristina uma casa que alugou num lugar remoto, para onde eles poderão levar Serena depois do sequestro.