Andressa Urach promete vingança contra Juju Ferrari: 'Tudo tem a sua hora'

Andressa Urach, 37, voltou a se pronunciar sobre a briga que teve com Juju Ferrari, 38, em uma festa na noite de segunda-feira (25).

O que aconteceu

As duas famosas brigaram em uma festa festa de lançamento de uma casa de apostas no bairro da Mooca, em São Paulo. Elas dançavam próximas uma da outra, quando Urach cuspiu duas vezes no rosto da ex-amiga. Juju revidou, batendo na influenciadora, e as duas se estapearam.

Andressa levou 4 pontos no rosto. Ela chegou a compartilhar os pontos sendo dados no hospital.

Depois disso, a atriz pornô voltou a se pronunciar sobre o caso em sua conta no Instagram. "Essa mulher já tinha causado no meu aniversário me provocando, e agora de novo me provocou a noite inteira. Sabia que era festa do meu empresário e foi para me provocar. Ela tem muita sorte de eu estar em uma fase que não quero responder processo de agressão... então cuspi de raiva, mas a velha Andressa teria rasgado ela antes...".

Urach finaliza prometendo vingança. "Ela foi maldosa.... calma que tudo tem a sua hora... a vingança é um prato que se come frio...".