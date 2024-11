Anavitória, Gadú, Céu: Festivalzinho tem atrações para pais e filhos em SP

Esta é apenas uma parte da newsletter Shows e Festivais. Inscreva-se para receber a versão completa gratuitamente por e-mail toda quarta-feira.

Destaque da semana

Não tem mais desculpa para não levar filho em festival... ao menos se depender do Festivalzinho, evento criado para reunir adultos e crianças em São Paulo, no sábado (30), no Parque Villa-Lobos. Anavitória, Maria Gadú, Mariana Aydar, Céu, Patati Patatá e Tiquequê, entre outros, estão na programação.

O Festivalzinho terá dois palcos. As apresentações serão intercaladas, com o intuito de deixar as famílias reunidas em qualquer um dos shows.

Palco Castelo. Para o palco "adulto", estão escaladas a dupla Anavitória e as cantoras Maria Gadú, Mariana Aydar (que se apresentará com Mestrinho do Acordeon), Céu (com seu Baile Reggae) e Luedji Luna (que vai interpretar canções de Sade).

Palco Circo. Já no palco voltado aos pequenos, as atrações são os palhaços Patati Patatá, o espetáculo 'Os Saltimbancos', de Chico Buarque, com direção de Maria Lucia Priolli; Galinha Pintadinha, Tiquequê e o projeto Beatles para Crianças.

Combo

O Festivalzinho acontecerá próximo à área da Roda Rico, citada como maior roda gigante da América Latina. Segundo os organizadores, o ingresso para o festival dará acesso também a este e outros brinquedos.

Também haverá oficinas criativas, atrações de circo, pintura facial e um espaço dedicado à leitura com contação de história, entre outras coisas. A área de gastronomia contará com opções que vão de lanches a refeições para vegetarianos.

Durante as mais de 10 horas de duração do evento, o público esperado é de 6.000 pessoas.

Festivalzinho