Vanessa reclama de grosserias de Flora e leva invertida: 'Sensível demais'

Flora e Vanessa protagonizaram uma discussão nesta manhã (26) em A Fazenda (Record). A ex-Casamento às Cegas não gostou de uma brincadeira feita pela colega e foi tirar satisfação.

O que aconteceu

Enquanto Flora estava saindo do câmera trato nesta manhã (26), Vanessa disparou reclamações sobre a peoa. "Flora, não sou obrigada a ouvir suas grosserias, eu to cansada de ficar calada ouvindo suas grosseiras. Deveria sim ter te mando para a baia e mandado para a p*ta que pariu", disparou para a peoa.

Fernando questiona o que aconteceu e Flora soltou: "Não sei, acho que ela acordou com a calça pelas cabeça. Que que houve, hein?"

Nessa a acusa de ter sido grosseira no poço, enquanto estavam pegando água. Ao pedir para puxar um balde de água, Flora brincou respondendo que "não" e disse que o poço era dela. A modista questiona para Sidney se realmente foi grossa e o peão diz não entender. "Que grosseria eu fiz com você, louca?"

"Eu que sou louca, Flora. To cansada!", responde Vanessa. "É porque não é a primeira vez, é a milésima.

"Você tá muito sentimental, Nessa. Tá muito sensível. Eu brinquei com você! Você que tá sensível demais. Essa é sensível daqui, inclusive amanhã teremos câmera trato com a sensível", zombou a filha de Arlindo Cruz.

"Brincadeira sem graça. Você que é chata demais, arrogante demais!", disse Vanessa saindo de perto da colega.

Luana entrou na discussão e disse que a reação de Vanessa era por temer estar na roça, já que provavelmente será puxada da Baia. "Não tem nada com roça, eu to cansada das grosserias dela desde o começo do programa comigo. Hoje eu estourei, só isso. Não tem nada a ver com você."

Eu já falei para o Sidney várias vezes que eu to cansada das grosserias da Flora, que não sei como ele aguenta. Brincadeira sem graça! Arrogância, prepotência desde o início do jogo. To cansada, Flora!

Flora rebate que foi apenas uma brincadeira. "Para de ser louca, menina! Um sol de 40 graus, que brigar. Não fui arrogante nem prepotente. Então vai descansar, você dorme o dia inteiro, como que tá cansada?"

Nessa pede que Flora a evite a partir de agora: "Faz o seguinte? Não brinca comigo mais, não faz grosseria mais comigo que eu to cansada. E não fala coisa que não tem nada a ver, de roça. Você não sabe meus sentimentos! Não tem a ver da minha briga com você! Você sabe de tudo."

"Ai é adulto da sua parte falar que não quer brincadeira", responde Flora. "Eu não falei de roça, falei que você estava com medo, o que é verdade. Você descontou uma parada em mim num dia que você tá nervosa. Eu não sei de tudo não, eu acho que sei de algumas coisas. Seu medo de roça é claro para todo mundo, nem prova você quer fazer. Assume que tem medo, filha!"

