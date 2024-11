Solange Gomes recebe ataques após opinar sobre fala racista de Minerato

Solange Gomes, 50, foi criticada após opinar sobre a polêmica de Ana Paula Minerato, 33, que teve falas racistas vazadas na web.

O que aconteceu

Solange questionou a identidade de quem vazou os áudios, sugerindo que o rapper KT, ex de Ana Paula, tenha sido o responsável. "Quem vazou o áudio da Ana Paula? Quem ganharia com essa divulgação? A Ana errou e muito, mas que namorado bosta, hein? Agora sei quem é KT", escreveu ela no X (antigo Twitter).

O post da ex-banheira do Gugu acabou gerando mais 300 comentários. Seguidores criticaram a ex-Fazenda por achar que ela estivesse defendendo ou minimizando a atitude de Ana Paula.

A escritora, então, criticou a ex-musa da Gaviões, mas apontou que o responsável pelo vazamento também deve ser questionado. "Não defendi. Ela é errada, foi horrível o comentário, mas o boy aproveitou pra aparecer. O cara vazou pra aparecer e não pra fazer justiça. Não é defesa que estou fazendo. Ela está errada, isso não se fala nem dentro da nossa casa".

O ex-BBB Hadson Nery, o Hadballa, detonou Gomes pela declaração. "Que é isso? Sua cretina, a questão aqui não é quem vazou ou deixou de vazar. A questão é que Ana Paula Minerato cometeu um crime, foi racista. Agora vem uma estúpida falar que foi um erro? Erro é meu p*u".

Ana Paula Minerato foi demitida da rádio Band FM e desligada da escola de samba Gaviões da Fiel, onde estava no posto de musa há anos. Em resposta ao colunista Lucas Pasin, a modelo disse estar "péssima".