Sense Márcia fala de início no espiritual: 'Vejo mais morto do que vivo'

Márcia Fernandes, ou "Márcia Sensitiva", como é conhecida na internet, diz que vê defuntos desde os cinco anos de idade. Hoje aos 71, a médium afirma que está mais próxima do mundo dos mortos do que dos vivos. "Vejo mais morto do que vivo", diz ela, em participação no 'Acessíveis', videocast de Titi Muller e Marimoon, nesta terça-feira (26/11).

Márcia conta que o contato com a espiritualidade começou na infância, quando ela acompanhava seu pai e a avó nas reuniões de um centro espírita. Ela afirma que sua função nos rituais era de "sonoplasta": colocava música na vitrola enquanto as pessoas "incorporavam" espíritos.

O envolvimento com o espiritismo desde criança fez com que a visão de espíritos parecesse algo banal, diz ela: "Eu via os defuntos, eles falavam comigo e tudo mais. Por causa da minha vó e do meu pai, que me criaram nisso, tudo era normal".

Lidar com as consequências disso, porém, não foi necessariamente fácil. Márcia diz que faz terapia desde os 18 anos de idade para que sua fé "não vire loucura".

Tem hora que estou de saco cheio [de ver gente morta], porque é muita gente, é muito pedinte, é muito desespero. Tive que fazer terapia a vida inteira, não é fácil. Se você não cuidar, vira loucura. Márcia Sensitiva

Márcia Sensitiva prevê 2025: "Ano da justiça! Falcatruas sairão do tapete"

No videocast, a médium também contou o que prevê para 2025, um ano que, segundo Márcia, terá ainda mais justiça do que 2024.

"Aos adoidados, cuidado: vocês todos vão ser processados se fizerem alguma burrada. 2025 vai ser o ano do processo, estou avisando", afirmou ela.

Segundo a previsão de Márcia, todo tipo de "falcatrua" envolvendo o governo, a política externa ou a vida pessoal será revelada: "Nada vai ficar debaixo do tapete".

Além disso, a médium prevê um cenário positivo para a valorização da mulher, devido à influência de Obá, uma figura mitológica iorubá, associada à força das águas revoltas e à transformação: "Ela é briguenta, então o feminismo estará em alta".

