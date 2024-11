O jogo começa: Basílio atinge 3 pessoas de uma vez em 'Garota do Momento'

No capítulo desta terça-feira (26) de Garota do Momento" (Globo), Basílio (Cauê Campos) fará a vontade de Carmem (Solange Couto) e partirá para o Rio de Janeiro.

Apaixonado por Beatriz (Duda Santos), o rapaz surpreenderá a amiga de infância ao aparecer na porta da pensão. Antes disso, vale dizer, o personagem comete mais um de seus roubos.

Basílio (Cauê Campos) em 'Garota do Momento' Imagem: Beatriz Damy/Globo

Fato é que Basílio chegará na Cidade Maravilhosa para ficar. E ele causará as maiores reviravoltas na trama, sobretudo envolvendo Beatriz e Beto (Pedro Novaes). Afinal, o que ele mais quer é separar o casal protagonista.

Basílio se tornará motorista de Maristela (Lilia Cabral) e sua família e ficará cada vez mais próximo da vilã. Para se ter uma ideia, a madame e o jovem terão um caso sórdido às escondidas.

Beatriz (Duda Santos) e Maristela (Lilia Cabral) em "Garota do Momento" Imagem: Beatriz Damy/Globo

Glorinha adultera a carteira de identidade de Beatriz. Incentivada por Juliano, Bia pede desculpas a Clarice por seu comportamento. Juliano contrata Carlito. Guto confessa a Anita que está aliviado com o término do namoro com Eugênia. Ronaldo promete ajudar Mauro a se aproximar de Celeste. Beatriz assina seu contrato com a Perfumaria Carioca. Vera conversa com Lígia sobre seus filhos. Celeste conta para Bia que se encontrará com Genoca/Edu.

