Homem mais velho do mundo morre aos 112 anos na Inglaterra

LONDRES (Reuters) - John Tinniswood, um inglês nascido no mesmo ano em que o Titanic afundou e que sobreviveu a duas guerras mundiais e a duas pandemias globais, morreu aos 112 anos, informou o Guinness World Records na terça-feira, meses depois de tê-lo reconhecido como o homem mais velho do mundo.

Tinniswood morreu na segunda-feira em uma casa de repouso em Southport, noroeste da Inglaterra, cercado por "música e amor", disse sua família ao Guinness World Records em um comunicado.

"John tinha muitas qualidades excelentes. Ele era inteligente, decidido, corajoso, calmo em qualquer crise, talentoso em matemática e um grande conversador", disse sua família.

Nascido em agosto de 1912 em Liverpool, ele conheceu sua esposa Blodwen em um baile antes de se casar com ela em 1942, no auge da Segunda Guerra Mundial, quando serviu no Royal Army Pay Corps, responsável por finanças e suprimentos de alimentos.

Tinniswood, que tem uma filha, quatro netos e três bisnetos, trabalhou posteriormente como contador no setor de petróleo antes de se aposentar aos 60 anos. Sua esposa faleceu em 1986.

Dos 100 aos 110 anos de idade, ele recebeu um cartão de aniversário todo ano da falecida Rainha Elizabeth, que era 14 anos mais nova que ele. Ela morreu em 2022.

Além de comer uma porção de sua comida favorita (peixe à milanesa e batatas fritas) toda sexta-feira, Tinniswood não seguia nenhuma dieta especial.

Ele permaneceu mentalmente ativo, acompanhando as notícias e administrando suas próprias finanças, o que pode ter contribuído para sua longevidade, disse o Guinness World Records.

Quando o Guinness World Records lhe concedeu o título de homem mais velho do mundo em abril deste ano, Tinniswood disse que não havia nenhum grande segredo para sua longevidade, insistindo que era "apenas sorte".

"Ou você vive muito ou vive pouco, e não há muito que se possa fazer a respeito", disse ele.

(Reportagem de Sachin Ravikumar)