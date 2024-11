Ex-BBB Patrícia Leitte exibe antes e depois após perder 15 quilos

Patrícia Leitte, 39, publicou em suas redes sociais como está seu corpo após perder 15 quilos.

O que aconteceu

Na manhã de terça-feira (26), a ex-BBB publicou um antes e depois do seu corpo. "Eu até gostava dela. Mas amo essa. Menos 15 quilos com saúde", escreveu ela.

Patrícia contou que precisou mudar hábitos. "Essa jornada não foi só sobre perder peso, foi sobre encontrar quem eu realmente sou. Quinze quilos eliminados, mas o maior peso que deixei para trás foi o das minhas limitações, inseguranças e hábitos que não me serviam mais", disse.

Ela finalizou com uma reflexão sobre as mudanças que precisou fazer. "Hoje, vejo que a verdadeira mudança começa de dentro para fora. Não é apenas sobre o que você vê no espelho, mas sobre o que sente no coração. Aprendi a cuidar do meu corpo como um templo, a valorizar o processo e a entender que não é uma linha reta, mas um caminho cheio de aprendizados. A mente, o espírito e o físico precisam estar alinhados. A verdadeira transformação é integral", explicou.