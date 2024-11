Ex-BBB Deniziane passa por rinoplastia e exibe curativos: 'Ardendo muito'

Deniziane Ferreira, 30, passou por uma rinoplastia, ou seja, uma plástica no nariz.

O que aconteceu

O procedimento foi realizado na última segunda-feira (25). Nas redes sociais, a ex-BBB falou sobre o pós-operatório e mostrou os curativos em seu rosto.

Anny gravou vídeos em que conta estar sentindo um pequeno desconforto nos olhos. Ela passou por sessão de fisioterapia ainda no hospital para diminuir o inchaço do rosto e melhorar a cicatrização.

É possível ver os curativos no rosto da influenciadora, com adesivos usados para amenizar as dores. Além disso, ela apareceu com gaze embaixo do nariz para conter o sangramento. "Meu olho está bem irritadinho por causa de uma colinha que eles passam. Aí, não estou conseguindo ficar com ele aberto, mas deu tudo certo com a cirurgia e amanhã já terei alta".

Em seguida, Deniziane mostrou que ainda está em uma dieta de alimentos líquidos e pastosos. "Só sopa, sorvete e suco. Em relação à cirurgia em si, não tive dor nenhuma, mas meu olho está ardendo muito".

Imagem: Reprodução/Instagram