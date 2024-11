Estrela de 'Piratas de Caribe' cita traumas por comentários sobre seu corpo

Keira Knightley, 39, revelou que ficou traumatizada pelas críticas ao seu corpo quando atingiu o sucesso em "Piratas do Caribe: Pérola Negra" (2003) — na época, ela tinha 17 anos.

O que aconteceu

Knightley contou que os comentários sobre seu corpo e as acusações de que sofria com transtorno alimentar na época a deixaram mal. "Houve uma exclusão completa [na minha mente]... Algumas coisas vão surgir e de repente terei uma memória disso porque é uma vergonha pública... Obviamente faz parte da minha psique, eu era jovem quando isso ocorreu", declarou em entrevista ao The Times.

A atriz britânica recordou que se ancorou em uma rede de apoio para superar os comentários e perguntas constantes da imprensa sobre seu corpo, e admitiu ter sentimentos conflitantes sobre a franquia. "Fui vista como uma merda [na época], mas tive a oportunidade de fazer os filmes pelos quais recebi indicações ao Oscar... Foram filmes de muito sucesso dos quais participei, mas que também foram a razão pela qual fui humilhada publicamente. Então, para ser sincero, a franquia tem um lugar confuso na minha cabeça".

"Piratas do Caribe" é uma franquia de grande sucesso do cinema, iniciada em 2003 e encerrada em 2011, com um total de quatro filmes lançados. Os filmes são protagonizados por Johnny Depp, Keira Knightley, Orlando Bloom, entre outros nomes de peso no elenco.