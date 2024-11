Eri Johnson troca novelas pelo alto-mar: 'Não tenho tempo para fazer TV'

Eri Johnson, 62, deixou para trás os estúdios de novelas para abraçar um novo palco: o alto-mar. Há quatro anos, o ator, conhecido por papéis icônicos em produções como "Barriga de Aluguel" e "O Clone", vive em navios temáticos, onde realiza shows que conquistaram seu coração e sua agenda.

Não tenho tempo para fazer novela. Minha vida está aqui, no oceano. [...] Quase vivendo em alto-mar. Eri Johnson, em entrevista para Splash

"Amo estar aqui. É o maior barato"

A nova fase começou após boas experiências em cruzeiros de Roberto Carlos e Bell Marques, e desde então, Eri não parou. "Já são 11 anos no projeto "Emoções em Alto Mar", de Roberto Carlos. Antes da pandemia, embarquei com Bell Marques e não saí mais. É uma alegria, amo estar aqui e acho o maior barato. Assistir show no navio significa não assistir show fora do navio", diz o ator, que promove um show no cruzeiro de Zezé Di Camargo.

Eri Johnson faz show de stand up no navio do Zezé Imagem: Lucas Ramos / Brazil News

Para ele, os transatlânticos oferecem uma estrutura que não fica devendo nada aos principais teatros do Brasil. "Você viu o palco? O palco é fantástico, gigantesco. Você tem a facilidade de sair da cabine, assistir ao show com segurança, tranquilidade, e, depois, voltar para cabine, tomar banho e ver os shows do cruzeiro."

Uma nova rotina longe da TV

Entre novembro e março, Eri passa boa parte do tempo no mar, dividindo-se entre cruzeiros temáticos e sua casa no Rio de Janeiro. A rotina intensa tornou inviável um retorno às novelas. "No verão vivo mais por aqui. Vai de novembro até janeiro e vou mesclando com a casa. Ainda tem Roberto Carlos, o cruzeiro do nosso rei, em março."

Eu não tenho tempo para fazer novela. Não trabalho só quando os transatlânticos chegam. Eu trabalho o ano inteiro para entregar o melhor em cada temporada. Eu me empenho cada vez mais para realmente entregar sempre melhor.

Eri Johnson ficou famoso no Brasil por atuar em novelas da Globo e Record entre 1970 e 2020. Ele está longe da TV desde o término do programa Bom dia Você (RedeTV!), em 2022.

Mesmo longe da televisão, Eri celebra as novas possibilidades que encontrou na carreira. "Existe vida [fora da TV]. Com a Globo, tenho uma gratidão incrível, a Record também. Sempre fui muito feliz nas televisões, recebido com carinho e com respeito. Só tenho gratidão."

Hoje, o artista divide seu tempo com shows em cruzeiros e as gravações do filme "Sexa" —ainda sem data de estreia. "Sou feliz e só tenho gratidão por tudo."

*O jornalista viajou a convite da organização do cruzeiro.