A Fazenda: Sacha se irrita com brincadeira de Gui: 'Tá de sacanagem?'

Na tarde de segunda-feira (25) em A Fazenda (Record), uma brincadeira de Gui irritou Sacha. Mais tarde, os peões se acertaram.

O que aconteceu

Enquanto lavava a louça, Gui fez uma brincadeira e jogou a água das suas mãos na cabeça de Sacha, que estava embaixo do ator, mexendo no armário. Ao sentir a água, o ator imediatamente reagiu: "P*rra, moleque. Tá de sacanagem comigo? Para de tacar água com gordura na minha cabeça. Eu tô aqui embaixo fazendo uma parada."

"Eu tô aqui. Foi sem querer, foi mal, foi mal", se defendeu Gui.

"'Foi mal', não! Eu não posso tomar banho. Tacou uma água de gordura de panela no meu cabelo. Olha aqui!", continuou reclamando Sacha.

Gui se defende que jogou água da própria mão, não a água da panela. "Não tem mais gordura aqui, é água que eu to limpando para botar ali. Já foi a gordura embora."

Sacha acusa Gui de estar molhando o chão com água suja enquanto lava louça. "Como não? Aqui. Olha o que tu acabou de fazer. Não saber lavar uma louça, filho."

Gui se defende. "Mas vai molhar mesmo, eu passo pano depois."

Mais tarde, ao se aproxima do grupo, Sacha se retratou pela reação. "Desculpa, tá?", disse o ator e abraçou o amigo.

"Fica na paz. Eu sei que é seu jeitinho, às vezes faço umas brincadeiras também, eu sei q passou do limite um pouco", tranquiliza Gui. "Eu sei que você é bem cuidadoso, tentar evitar molha o seu cabelinho."

