Volta por Cima hoje (25): veja resumo do capítulo desta segunda-feira

Veja tudo o que vai acontecer no capítulo deste sábado (25) em "Volta por Cima" (Globo).

O que vai acontecer

Gerson propõe aliança a Violeta contra Armando. Chico fica intimidado com Jão. Rosana e Neuza discutem. Nando pensa em procurar Jão. Violeta não conta para Osmar sobre seu encontro com Gerson. Silvia decide levar o diário de sua avó para um restaurador. Edson repreende Rosana por discutir com Neuza. Chico tenta convencer Cacá a manter sua gravidez. Osmar promete atrapalhar Madalena novamente. Edson aprova o orçamento de Madalena. Gerson captura Armando e avisa a Violeta. Osmar encontra Joyce na academia. Nando vai ao barracão do Dragão Suburbano. Cacá passa mal, e Madalena a socorre.

A novela "Volta por Cima", escrita por Claudia Souto, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.