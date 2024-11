Viih Tube revela se pretende ter mais filhos e expõe planos com Eliezer

Viih Tube revelou que, por enquanto, não deseja engravidar novamente, que o foco é priorizar os filhos e o marido, Eliezer.

O que aconteceu

A influenciadora foi questionada se pretende aumentar a família, mas destacou que no momento esse não é o foco. Nos stories de seu perfil no Instagram, ela contou que os planos é aproveitar Lua, de 1 ano, e Ravi, que nasceu neste mês. "Não [quero mais filhos], talvez daqui a muitos anos... Mas por agora quero aproveitar nós quatro, viajar bastante com os filhos", explicou.

Ela também ressaltou que pretende focar no casamento com Eliezer. "Quero fazer viagens de casal. Eu e Eli não tivemos muito tempo pra gente até hoje. E quero organizar nosso casamento também. Quero cuidar de mim também", completou.

Viih Tube deu à luz aos dois filhos próximos um do outro. Após o parto de Ravi, a influenciadora chegou a ser internada e precisou passar por transfusão sanguínea, mas já está bem. Ela e Eliezer estão juntos desde 2022.