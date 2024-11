Mania de Você hoje (25): veja resumo do capítulo desta segunda-feira

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta segunda-feira (25) em "Mania de Você" (Globo).

O que vai acontecer

Viola rejeita a ajuda de Mavi. Nahum avisa a Mavi que nada pode fazer enquanto o filho não provar que mudou. Viola inaugura uma lona cultural da comunidade Pedra Branca. Luma demonstra a Mavi e a Mércia arrependimento pelo que fez com Viola. Moema leva Nahum para morar em sua casa. Ísis deixa escapar que não quer que o filho se case, diante da insistência de Marlete. Iarlei conta a Dhu que Edmilson está frequentando o resort e que receia que o pai possa se envolver em uma confusão. Lorena descobre que o pai pegou seu dinheiro. Rudá se esconde na vestimenta de pierrô, e Iberê desconfia. Madá pede para Viola criar uma sugestão de prato para vender na birosca. Luma procura Viola.

A novela "Mania de Você", escrita por João Emanuel Carneiro, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo.